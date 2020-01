Le mercato hivernal est entré dans sa dernière ligne droite. Vivez ses ultimes rebondissements en direct sur notre site.

Janvier, au même titre que juin, juillet et août, fait partie de ces mois de l'année qui ont un goût très particulier pour les amateurs de foot. Chaque supporter écume les sites de news à la recherche des dernières informations concernant son club favori. Qui va-t-il acheter ? De quels joueurs compte-t-il se séparer ?Pour mieux répondre à cette demande, cela fait maintenant dix ans que DH.be vous propose un journal du mercato quotidien. Pour la 21e fois, nous vous offrons chaque jour un article qui réunit toutes les rumeurs et officialisations des transferts, échanges, et prêts, avec ou sans option d'achat. On vous parle des pépites, des pré-retraités qui cherchent un dernier défi, des "transferts panique". Mais aussi des sagas de l'été, des belles opportunités que guettent toujours les clubs belges, des Diables rouges et bien sûr des 31 janvier et 31 aoûts, que l'on a l'habitude de suivre en votre compagnie jusque minuit et même au-delà. Mardi 28 janvier : Berge rêve de Premier League, Charleroi prête Niane, Ben Arfa rebondit en Liga, Lemar pourrait filer au Bayern, Chelsea cible Cavani et Piatek... Lundi 27 janvier : le Standard signe le frère de Luyindama, Didillon prêté par Anderlecht à Genk, Nzonzi rejoint Rennes, Tousart quitte Lyon pour Berlin... Dimanche 26 janvier : Le Standard s'offre un défenseur, Berge (Genk) est convoité en Angleterre, Piatek est ciblé par Chelsea, Camavinga pourrait être la prochaine recrue de Manchester City... Samedi 25 janvier : Kompany a approché Van Persie, Zulte recrute un médian offensif de Nice, le jeune talent Dani Olmo rejoint Leipzig, Januzaj est désormais convoité en Premier League...