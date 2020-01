L'attaquant revient comme un roi dans un club en perdition malgré son statut de géant du foot européen.

C'est peu dire que l'AC Milan a mis les petits plats dans les grands à l'occasion du retour de Zlatan Ibrahimovic. Attendu comme le Messie qui va sauver l'actuel 11e (!) de Serie A d'une nouvelle saison décevante, le Suédois sait maintenant quel numéro il portera pour les six mois à venir: ce sera... le 21 ! Lors de son premier passage chez les Rossoneri, son maillot était floqué du 11, aujourd'hui la propriété de Fabio Borini. Quant au 9 et au 10, ils appartiennent à Krzysztof Piątek et Hakan Çalhanoğlu.

Libre de tout contrat après avoir quitté le LA Galaxy, Ibra a signé pour six mois et pourrait être prolongé si toute une série de conditions (un nombre minimum de buts inscrits, par exemple) sont remplies d'ici le moi de mai. Doit-on chercher un indice sur le fameux quota de pions à marquer sur le dos du joueur de 38 ans ?

Celui-ci est en tout cas arrivé à Milan, où il doit parapher son contrat, officialisant ainsi définitivement son retour. "Je suis heureux d’être de retour chez moi, enfin", a-t-il expliqué. "J’attends tout le monde, je veux recommencer à faire exploser San Siro comme avant."