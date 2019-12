L'attaquant français, concurrent de Michy Batshuayi pour la place de numéro 9 à Chelsea, serait dans la ligne de mire d'un club de Ligue 1.

Le coup d'envoi de l'Euro, c'est déjà dans six mois. Inévitablement, l'équipe de France, championne du monde en titre, fera partie des favoris et ne voudra cette fois plus louper le coche, comme ce fut le cas en 2016. Parmi les revanchards figure Olivier Giroud. Peut-être l'est-il d'autant plus que l'avant-centre doit se contenter des miettes laissées par Tammy Abraham cette saison: 282 minutes, toutes compétitions confondues, pour un petit pion à peine.

C'est fort peu, surtout pour Didier Deschamps, qui a déjà conseillé à son attaquant de quitter Chelsea afin de gratter un peu de temps de jeu. "Il pourrait avoir à partir, sa situation n'a pas changé depuis des mois", avait commenté DD. "Ce serait bien pour lui de rejoindre un club où il pourrait jouer plus." On se doute que le Savoyard lui-même a tout doucement envie d'aller voir ailleurs, lui qui est repassé derrière Michy batshuayi dans la hiérarchie des attaquants et n'a jamais vraiment convaincu à Stamford Bridge, que ce soit sous Maurizio Sarri ou encore Frank Lampard cette saison.

En réalité, seul Antonio Conte, qui l'avait fait venir durant l'hiver 2017/2018, lui a vraiment fait confiance. C'est d'ailleurs l'Inter, le club coaché par Conte, qui tient la corde pour recruter le Français en janvier. L'entraîneur italien souhaiterait en effet disposer d'une solution en plus pour faire souffler son duo Romelu Lukaku - Lautaro Martínez. Logique quand on sait qu'après la blessure d'Alexis Sánchez, Conte n'a comme alternative que le seul Sebastiano Esposito... dix-sept ans seulement. Le profil physique de Giroud pourrait faire l'affaire en cas d'absence du Diable rouge.

Mais si la Gazzetta dello Sport indique qu'un contact aurait déjà été noué entre le club intériste et le joueur de trente-trois ans, c'est maintenant Bordeaux qui serait sur le coup, à en croire Goal.com. Les Girondins, qui ont déjà arraché Laurent Koscielny à Arsenal, pourraient ainsi réaliser un joli coup. Mais le salaire de Giroud reste la principale pierre d'achoppement à ce mouvement. Auteur d'un beau début de saison sous Paulo Sousa, le club aquitain, septième du championnat pour le moment, ne manque cependant pas d'ambition et souhaite retrouver le Top 5 pour la première fois depuis 2011/2012.

Quant au joueur lui-même, il expliquait en mars dernier à Téléfoot qu'un retour en France était "une possibilité". "De là à dire que j’ai fait un certain appel du pied à un club français, c’est un bien grand mot. Donc, c’est une possibilité, mais encore une fois je suis heureux en Angleterre", avait-il toutefois nuancé, ajoutant "aspirer à retrouver un rôle important dans une équipe". À cette époque, c'était Jean-Michel Aulas, le président de Lyon, qui l'avait gentiment dragué, sans que cela n'aboutisse à du concret.

Qu'il s'agisse d'un retour de flamme avec Conte ou en France, la place pourrait donc être un peu plus libre pour Batsman à Chelsea dans les prochaines semaines. Un joueur qui doit lui aussi accumuler un maximum de minutes alors que Romelu Lukaku, son concurrent chez les Diables, cartonne sous le maillot... de l'Inter.