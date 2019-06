Alors que certaines compétitions internationales (Copa America, Euro U21) battent leur plein, le mercato a déjà bien commencé!

Jusqu'à maintenant, c'est surtout le Real Madrid qui s'est illustré sur le marché des transferts, en acquérant notamment Hazard, Jovic et Mendy.

Ce début de mercato endiablé est l'occasion d'établir le onze le plus cher des joueurs sur le marché. Liverpool, récent gagnant de la Ligue des Champions, est très représenté. On remarque également que la majorité des joueurs proviennent de Premier League. Seuls Mbappé (Ligue 1) et Rodri (Liga) n'évoluent pas outre-Manche. L'équipe vaut 1,7 milliard d'euros.

Dans les buts, ce sera le Brésilien des Reds, Alisson Becker. La valeur du portier est estimée à 107 millions d'euros.

En défense, on retrouve trois défenseurs de Liverpool. A droite, Alexander-Arnold, évalué à 130,2 millions. Dans l'axe, l'incontournable défenseur hollandais Virgil Van Dijk, avec ses 112,1 millions d'euros de valeur marchande, se partage l'axe central avec le Français Aymeric Laporte, défenseur central qui a fait son trou à Manchester City et qui vaut 105,4 millions d'euros. A gauche, c'est l'Ecossais Andrew Robertson, pour qui il faudrait débourser 88,3 millions d'euros.

Le milieu de terrain de trois joueurs est composé de Rodri, qui évolue à l'Atletico Madrid. Il est le joueur le moins cher de l'effectif avec une valeur marchande de 88,2 millions d'euros. Il est accompagné de Bernardo Silva, qui vient de gagner la Nations League avec le Portugal. Le partenaire de Kevin De Bruyne est évalué à 136,9 millions d'euros. Paul Pogba, la future attraction du mercato estival, clôture le triangle du milieu de terrain. Le Français vaut actuellement 125,1 millions.

Devant, une attaque de feu, constituée de Raheem Sterling, Mohamed Salah et Kylian Mbappé. Le premier cité est estimé à 207,8 millions d'euros. L'attaquant de Liverpool coûte un peu plus cher. Sa valeur est de 219,6 millions d'euros. Enfin, Kylian Mbappé est le joueur le plus cher de la planète, lui pour qui il faudrait débourser 252 millions.