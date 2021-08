L'arrivée de Lionel Messi au PSG attire tous les regards, depuis le début de cette semaine. L'occasion pour Nasser Al-Khelaïfi de mettre un coup de pression à son attaquant français, qui souhaitait des "garanties sportives" pour rester à Paris, selon une déclaration faite il y a quelques mois:, a lancé le président du PSG en marge de la présentation officielle de Lionel Messi.Le problème, c'est que Kylian Mbappé est à un an de la fin de son contrat. Et qu'on imagine facilement que le PSG verrait d'un mauvais œil un départ gratuit en juin prochain de son joueur le plus, avec une valeur marchande estimée à 160 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt, alors que Neymar (29 ans) et Messi (34 ans) ne dépassent pas les 100 millions à cause de leur âge.A 22 ans, Mbappé offre de belles perspectives à son futur club, qui pourrait même récupérer pas mal d'argent en cas de revente dans quelques années. Ce futur club pourrait être le Real Madrid. C'est en tout cas la destination favorite du gamin de Bondy et Florentino Perez n'est pas du genre à laisser passer l'occasion de recruter l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais le PSG veut toujours prolonger le contrat de sa pépite, afin de former un trio d'attaque galactique avec Messi et Neymar, au moins durant les douze prochains mois, sans risquer de perdre Mbappé l'été prochain sans récupérer la moindre indemnité de transfert.Problème: l'international français semble bien décidé à ne pas prolonger son contrat. Plusieurs médias internationaux l'affirment, du Qatar à l'Espagne, en passant évidemment par la France. Le média Todo Fichajes annonce d'ailleurs une offensive imminente du Real Madrid pour faire signer l'ancien monégasque dès cet été.Ce mercredi soir, Lionel Messi a déclaré sur TF1 avoir "hâte de jouer avec Kylian". Mais est-ce réciproque ? Le journaliste français Thibaud Vezirian affirme que. Une hypothèse qui trouve du crédit dans le mutisme de l'attaquant de 22 ans ces derniers jours. Très peu actif sur les réseaux sociaux, il n'a pas une seule fois fait mention à l'arrivée de Lionel Messi alors que tous ses équipiers l'ont fait, se réjouissant en public du transfert de l'Argentin.