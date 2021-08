Atterrissage au Bourget à 15h, visite médicale en début de soirée et officialisation de son transfert un peu plus tard (?), avant d'être présenté à la presse ce mercredi à 11 heures. Voilà le programme de Lionel Messi pour ses premiers pas dans la capitale française.Arrivé comme une véritable rock star à l'aéroport du Bourget en milieu d'après-midi, l'Argentin a réussi sa visite médicale, si l'on en croît le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano.L'officialisation de son transfert risque donc d'arriver dès ce mardi soir, sur les réseaux sociaux du PSG. Le club a d'ailleurs tenu en haleine ses supporters avec plusieurs teasings, ces dernières heures. De quoi laisser peu de doutes sur l'issue de cette journée historique pour le championnat de France et son... vice-champion en titre.