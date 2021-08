Le discours de Mauricio Pochettino n’est pas vraiment énigmatique. Il suffit de lire entre les lignes pour comprendre que le PSG va désormais tout faire pour attirer Lionel Messi.

"Quand on parle de mercato, il est évident que tout peut se passer", a lancé ce vendredi l’entraîneur parisien, compatriote argentin de Messi. "Quand on parle de joueurs du calibre de Messi, on doit étudier une telle opportunité si elle peut se présenter à toi. Dans ce cas-ci, le club travaille. Si on a d’autres d’informations, on les communiquera. Comme pour tous les cas, on est en train d’analyser toutes les possibilités, et celle-ci en est une."



(...)