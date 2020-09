Se dirige-t-on vers la fin du feuilleton Lionel Messi? A en croire le journal, oui. En effet, selon nos confrères espagnols, l'Argentin aurait déjà enregistré une vidéo dans laquelle il confirmera qu'il reste bien au FC Barcelone cette saison.

Cette vidéo (ou cette prise de parole, cela reste encore à confirmer) devrait être diffusée dans la journée ce vendredi.

Pour rappel, Jorge Messi, père et agent de Lionel Messi, avait répondu "oui" à un média espagnol qui l'interrogeait jeudi sur l'éventualité pour le joueur de rester au Barça cette saison.

Jorge Messi avait atterri mercredi matin à Barcelone en provenance de Rosario en Argentine, alors que son fils est en plein conflit avec le club catalan qu'il veut quitter, et qu'il ne s'est présenté ni aux tests PCR au coronavirus dimanche ni aux sessions collectives depuis la reprise des entraînements au Barça, lundi.

D'après les médias sportifs, les dirigeants du club catalan et le clan Messi se sont réunis pendant plus de deux heures mercredi après-midi, mais chacun est resté campé sur ses positions : les représentants de Messi ont voulu négocier un départ immédiat, mais le Barça a maintenu que Messi est en contrat jusqu'au 30 juin 2021.

Une autre réunion devait avoir lieu entre le clan Messi (le père Jorge et le frère Rodrigo Messi) et la direction du club, pour tenter de sortir de ce statu quo. Un arrangement a-t-il donc pu être trouvé pour que la star argentine reste finalement au club ? Réponse et officialisation imminentes...