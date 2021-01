Selon Cuatro, la chaîne de télévision espagnole, Lionel Messi n'aurait encore pris aucune décision sur son avenir mais les chances de le voir rester au FC Barcelone ont grandi. L'Argentin est très convoité, notamment par le PSG et Manchester City, mais il attendra de rencontrer le futur président du club avant de décider de son avenir. Toutefois, le fait que le Barça ait retrouvé des couleurs sur le plan sportif (quatre victoires consécutives en Liga, notamment) et la situation plus calme qu'il y a quelques mois pourraient l'avoir fait changer d'avis.



Alors qu'il semblait proche d'un départ, Messi aurait également des remords à l'idée d'abandonner les supporters du Barça, qui l'ont toujours soutenu dans ses mésententes avec la direction du club. Il se verrait mal affronter son club de toujours en Ligue des Champions et n'aurait d'ailleurs aucune garantie de remporter à nouveau la Coupe aux grandes oreilles, quelle que soit sa destination.



En attendant de prendre sa décision ferme et définitive, la "Pulga" continue à espérer pouvoir sauver la saison actuelle avec un trophée. L'Argentin aurait d'ailleurs refuser de discuter avec le moindre club avant l'été prochain.