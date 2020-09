Une page s'est tournée au Barça avec le départ de Luis Suarez pour le rival de l'Atletico Madrid. Ce jeudi, Luis Suarez avait déjà envoyé un message pour dire adieu à ses coéquipiers. Il avait notamment envoyé un vibrant hommage à Leo Messi. "Quand je suis arrivé au Barça, on m'a dit : "Sois prudent avec Leo, il veut rester l'attaquant principal du club". Mais durant le temps que nous avons passé ensemble, nous avons essayé de faire de notre mieux. Je pars avec le sentiment du devoir accompli [...]. J'étais venu pour réaliser un rêve, celui de jouer pour le plus grand club du monde et je dois être fier de ce que j'ai accompli. Il y a eu des moments de souffrance, mais je me souviendrai des bons moments, des buts que j'ai inscrits au côté du meilleur joueur de l'histoire."

Ce vendredi, Lionel Messi a tenu à répondre à El Pistolero. Sur Instagram, le sextuple Ballon d'Or a tenu à lui exprimer sa peine de le voir partir. "Je m'étais fait à l'idée mais quand je suis entré dans le vestiaire aujourd'hui, tout est devenu bien trop réel. Que cela va être difficile de ne plus partager mon quotidien avec toi, sur les terrains et en dehors. Tu vas tellement nous manquer. Toutes ces années, ces nombreux matés, ces repas, ces dîners... Des tas de choses que l'on ne pourra jamais oublier, et toutes ces journées passées ensemble. Quel sentiment étrange lorsque je te verrai porter un autre maillot, et surtout quand je devrai t’affronter. Tu mérites de partir par la grande porte, des adieux à ta hauteur : l'un des joueurs les plus importants de l'histoire du club, qui a réalisé de véritables exploits à la fois pour l'équipe mais aussi à titre individuel."

Visiblement toujours en froid avec sa direction, la Pulga a également adressé un tacle appuyé vers la direction et Bartomeu en tête. "Tu ne méritais pas de te faire virer comme ils l'ont fait. Mais la vérité est qu'aujourd'hui plus rien ne me surprend. Je te souhaite tout le succès possible dans ce nouveau défi. Je t'aime tellement, je vous aime tous tellement. À bientôt, mon pote."

Si Lionel Messi a été contraint de rester au FCB, il semble que les relations restent houleuses entre la star et sa direction.





Quelques minutes plus tard, Neymar, qui formait la redoutable MSN qui a notamment ramené la C1 en 2015, a également ajouté son grain de sel. En réponse au post de Messi, le Brésilien a ajouté: "Incroyable la façon dont ils font les choses." Définitivement, une page s'est tournée au FCB.