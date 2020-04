Comment se déroulera le mercato estival cette année? Le coronavirus a littéralement bouleversé le marché entre des clubs qui disposent de moins de revenus et des joueurs dont la valeur marchande a drastiquement baissée. Sascha Empacher, un agent allemand décrivait très bien la situation pour le magazine Kicker: "Je m'attends à des mouvements de joueurs libres et des transferts bon marché, mais aucun de plus de cent millions d'euros"

Dans une situation de récession économique, les joueurs libres pourraient s'avérer précieux pour les clubs qui disposent de peu de moyens financiers. Libre, et donc gratuit, certains d'entre eux ne devraient pas avoir du mal à se recaser. Voici notre onze des joueurs en fin de contrat ce 31 juin.

Gardien de but: Sinan Bolat - 31 ans - Antwerp (estimation: 3 millions d'euros)