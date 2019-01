Le vice-président de Monaco Vadim Vasilyev a profité de la présentation des quatre premières recrues monégasques de l’hiver pour faire un point sur le dossier Michy Batshuayi.

"On est d’accord avec le joueur et avec Valence mais pas encore avec Chelsea qui veut un transfert. Le dossier est bloqué mais tout peut changer très vite", a expliqué le dirigeant. Si elle ne compte visiblement pas sur le Diable, la direction londonienne est consciente de la valeur marchande du joueur, estimée entre 30 et 40 millions d’euros, et l’a proposé ces derniers jours à de nombreux clubs de Premier League comme Everton, West Ham ou Crystal Palace. Batshuayi, lui, est plus sensible au discours de Thierry Henry et au projet monégasque. Reste désormais à savoir si le club de la Principauté qui tablait sur un prêt avec option d’achat est prêt à se lancer dans un processus d’acquisition pour lequel il a les fonds nécessaires.