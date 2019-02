Alors qu'il était encore à Valence en début de journée, Michy Batshuayi a terminé ce mercato dans la peau d'un joueur de Chelsea mais recevait le feu vert peu après minuit pour rejoindre Crystal Palace !



Le joueur a quitté les bureaux de Valence en début de soirée en ayant entériné la fin de son prêt en Espagne. Il ne lui restait alors que quelques heures pour rebondir et se trouver un autre club afin d'éviter un retour à Chelsea dans la peau d'un troisième choix, derrière Higuain et Giroud (voire Hazard, considéré comme un attaquant de pointe par Sarri).



Vers 22h30, on apprenait que Crystal Palace était la dernière chance du Diable rouge d'obtenir un nouveau prêt. Le club londonien a très vite trouvé un accord avec l'attaquant mais les discussions ont duré : juste avant minuit, Palace a introduit la fameuse deal sheet : ce document avalise auprès de la Premier League l’accord et le montant de la transaction. Cela offre généralement deux heures de plus au club pour régler les détails administratifs.



Finalement, l'officialisation du prêt est intervenue à 1h21, lorsque le joueur et son nouveau club partageaient la nouvelle sur Twitter:



Avec Michy, rien n’est jamais simple...