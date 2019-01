Alors qu'il était encore à Valence en début de journée, Michy Batshuayi a quitté les bureaux du club en soirée après avoir mis fin à son prêt.



L'heure fatidique approchait et on redoutait de le voir rentrer à Chelsea où il aurait eu bien du mal à se faire une place entre Giroud et Higuain, fraîchement recruté.



Dans les ultimes heures du mercato, c’est Crystal Palace qui a fait irruption et offert une solution de dernière minute au Diable. Le club londonien a très vite trouvé un accord avec l'attaquant mais les discussions ont duré : juste avant minuit, Palace a introduit la fameuse deal sheet : ce document avalise auprès de la Premier League l’accord et le montant de la transaction. Cela offre généralement deux heures de plus au club pour régler les détails administratifs. Avec Michy, rien n’est jamais simple...