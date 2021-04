Mino Raiola voudrait faire de Haaland le premier joueur à 1 million... par semaine ! Mercato N. Ch. L'agent de l'attaquant norvégien est très ambitieux au moment d'exposer les exigences salariales de son poulain. © Belga

On le sait, Mino Raiola et Alf-Inge Haaland, le père d'Erling, ont récemment rencontré plusieurs clubs intéressés par le Norvégien. Le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester City en font notamment partie. Mais selon le Daily Mirror, les deux ténors espagnols auraient été refroidis par les exigences salariales du joueur. Mino Railoa souhaiterait en effet faire d'Haaland le premier joueur à toucher un salaire hebdomadaire de 1 million de livres sterling, soit 1,15 million d'euros. Ce qui représente près de 60 millions d'euros par an.



Une somme folle, surtout en temps de crise, qui aurait choqué le Barça et le Real. Guardiola aurait également annoncé faire l'impasse sur une recrue à un tel prix.



Affaire à suivre...