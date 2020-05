Le Special One est également impatient de retrouver les terrains.

La crise du coronavirus et l'interruption des différents championnats va avoir une solide répercussion sur le prochaine mercato. Selon l'entraîneur de Tottenham, José Mourinho interrogé par Sky Sports, la période des transferts sera très différente de ce à quoi le football nous a habitué ces dernières années : "C'est normal qu'il y ait un marché différent. Je ne vois pas le monde, et surtout le monde du football, prêt à mettre les montants fous auxquels on est habitué et à faire les investissements fous que parfois certains clubs et certains championnats ont l'habitude de faire"

En poursuivant son interview avec le média britannique, Mourinho a également affirmé, que, au vu des circonstances, les Spurs ne feraient pas de folies sur le marché des transferts malgré le départ probable de Jan Vertonghen et celui toujours possible d'Harry Kane : "Je voudrais que mon club soit ce que je sais qu'il sera: sensé, équilibré, qui ne dépensera pas des tonnes d'argent, et nous essayons de nous adapter à la situation, pas seulement dans le foot mais dans le monde et la société en général", a affirmé le Portugais, qui aimerait que les dates du prochain mercato soit modifie, "Ma première question est: 'quand la fenêtre des transferts sera-t-elle fixée?' Parce que je ne pense pas que ça puisse encore être juillet-août, il faudra manifestement qu'elle aille au-delà de ça"

Mais avant de penser au prochain mercato, José Mourinho aimerait regoûter au terrain avant l'été et déplore que certains championnats aient repris leurs droits en Europe mais pas en Angleterre : "Honnêtement, depuis que la Bundesliga a repris et que les championnats portugais et espagnols ont annoncé des dates de reprise, je pense que c'est le moment le plus difficile pour nous parce que nous voulons jouer. C'est dur de voir d'autres pays jouer alors que nous, nous ne pouvons pas", a-t-il conclu.