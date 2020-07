Les deux clubs hennuyers veulent attirer l’ancien Anderlechtois.

Non-prolongé à Lens cette saison, l’ex capitaine des Sang et Or suscite des convoitises dans le Hainaut. Si Charleroi s’est positionné sur le milieu défensif, Mouscron est passé au concret en proposant 2 ans de contrat au joueur de 36 ans. C’est Lille, futur propriétaire des Hurlus, et son directeur sportif Luis Campos qui dirigent les opérations.

Les Nordistes souhaitent encadrer leurs talents par des éléments qui connaissent le championnat belge. Ainsi, outre Gillet, l’Excel s’intéresse activement à Amine Khammas (Genk) et Serge Tabekou (Union Saint-Gilloise).

Si Charleroi possède une longueur d’avance dans le dossier Gillet, le joueur ne ferme pas totalement la porte au projet Mouscronnois.