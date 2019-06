Depuis qu'il a annoncé qu'il souhaitait quitter le PSG, Neymar affole toute la presse espagnole.

Le Brésilien est au centre de toutes les rumeurs. Son éventuel transfert sera, sans conteste, le feuilleton de l'été.

Pour rappel, Mundo Deportivo écrivait mercredi que Neymar aurait dit à ses dirigeants du PSG qu'il voulait retourner "chez lui", d'où il n'aurait "jamais dû partir". Évoque-t-il un retour au Barça ? En tout cas, le vestiaire catalan est pour. Selon le très sérieux El Mundo, Lionel Messi aurait demandé au président des Blaugranas, Josep Bartomeu, de tout mettre en oeuvre afin de rapatrier son ancien coéquipier en Catalogne.

L'Argentin n'est pas le seul à vouloir revoir Neymar sous le maillot du Barça. Luis Suarez, via un groupe WhatsApp qu'il partage avec Messi et Neymar, aurait également tenté de convaincre Ney. La Pulga a confirmé l'existence de ce groupe à la télévision argentine: Nous continuons à parler et nous avons même un groupe WhatsApp, Luis, lui et moi. Il s'appelle les trois Sud-Américains ou quelque chose comme ça".

Si Suarez a parlé d'un retour de Neymar en privé, il l'a aussi fait en public: "Qui ne voudrait pas profiter de joueurs comme Ney? Mais il appartient au PSG et ce sont des choses dont on parle toujours pendant le marché", expliquait-il à la radio catalane RAC1. Marca a confirmé que ces déclarations publiques ne sont pas anodines. Sport révèle que d'autres joueurs du FC Barcelone ont appelé le N.10 du PSG pour le convaincre de revenir.

Ce jeudi, la chaîne de télévision brésilienne Gol a affirmé que Neymar cherchait une maison à Barcelone, de quoi nourrir encore plus les rumeurs de son retour au Barça. Il souhaiterait d'ailleurs retourner vivre dans son ancienne habitation, où il s'était installé de 2013 à 2017.

Pour le Barça, un retour de Neymar serait une affaire en or sur le plan sportif. Vértiable renfort de luxe en attaque catalane, sa bonne entente avec Messi et Suarez pourrait permettre au Barça d'aller chercher une nouvelle Ligue des Champions, trophée que n'a plus gagné le club catalan depuis 2015. Neymar était aligné avec Messi et Suarez à l'attaque barcelonaise. En cas d'arrivée à Barcelone, Neymar jouerait également avec Coutinho, son partenaire de la Seleçao avec qui l'entente est très bonne. Tous ensemble, ils constitueraient un quatuor redoutable.