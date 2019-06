Et revoilà le feuilleton Neymar! Comme en 2017, l'avenir de la superstar risque d'animer le marché estival des transferts: deux ans après être parti pour Paris, le Brésilien aurait "un accord verbal" avec Barcelone en vue d'un retour, rapporte mardi la presse espagnole.

Après l'arrivée du Belge Eden Hazard au Real Madrid et en attendant l'éventuelle signature du Français Antoine Griezmann au Barça, l'épisode le plus marquant du mercato estival pourrait être le revirement de Neymar, qui avait claqué la porte du club catalan en 2017 en échange d'un montant record de 222 millions d'euros.

Selon plusieurs médias, en cas d'offre XXL, le PSG ne s'opposerait plus à un départ de l'attaquant, actuellement blessé (il a dû renoncer à la Copa America) et visé par des accusations de viol. Mais l'opération est loin d'être bouclée...

"Dans les bureaux du Camp Nou, on pense que le dossier va être l'un des feuilletons du marché footballistique", qui se referme le 2 septembre en Espagne, résume le journal sportif madrilène Marca sur son site internet.

"Neymar a dit oui"

En l'état, le Brésilien (27 ans) et le FC Barcelone ont trouvé un "accord verbal" en vue d'un retour de l'attaquant et d'un contrat de cinq ans, a rapporté mardi le quotidien barcelonais Sport.

"Neymar a dit oui au contrat proposé par le Barça, ce que Sport peut affirmer de manière exclusive", poursuit le journal, évoquant une proposition de salaire net de 24 millions d'euros par an, "proche de ce qu'il touchait à Barcelone avant de s'en aller" au PSG en 2017.

La presse a fait état d'un salaire annuel de plus 35 M EUR à Paris.

Autre possible point de blocage, le clan Neymar aurait aussi accepté de retirer une plainte aux prud'hommes déposée en Espagne concernant le non-versement par le Barça d'une prime de prolongation de 26 millions d'euros.

"Cet accord verbal est un pas de géant dans les négociations pour le transfert définitif du Brésilien", poursuit Sport, selon qui "le plus compliqué reste à faire": convaincre Paris de lâcher la star. Selon le journal, des contacts Barça-PSG ont été noués via "deux intermédiaires" en raison de mauvaises relations entre les deux clubs.

Dégraissage

De son côté, Marca confirme des contacts entre Barcelone et Neymar, d'une part, et entre le Barça et le PSG de l'autre.

"La machinerie est en marche en vue de son retour. Mais les négociations vont s'étirer en longueur. L'accord, s'il y en a un, mettra de nombreuses semaines à se concrétiser. C'est du moins ce que prévoient les dirigeants du club blaugrana", écrit Marca.

Depuis que l'avenir de Neymar à Paris paraît incertain, le Barça a été cité comme un point de chute possible: le Brésilien, qui y a passé quatre saisons (2013-2017) et gagné une Ligue des champions (2015), reste très ami du capitaine Lionel Messi et de l'avant-centre Luis Suarez, avec qui il formait jadis un redoutable trio offensif baptisé "MSN".

Pour autant, Barcelone aura-t-il les moyens financiers d'attirer le Brésilien ?

Le club catalan a déboursé 75 M EUR (plus 11 M EUR de bonus) pour la pépite néerlandaise Frenkie de Jong et devrait selon la presse miser 120 M EUR sur le Français Griezmann pour lever sa clause libératoire à partir du 1er juillet.

Le Barça est donc contraint de dégraisser pour s'offrir Neymar, ou bien d'inclure un ou plusieurs joueurs dans la transaction, comme le Brésilien Philippe Coutinho: acquis pour 120 M EUR plus 40 M EUR de bonus, il a été très décevant pour ses 18 premiers mois au Camp Nou.

"Si Barcelone veut faire venir des joueurs comme Griezmann ou Neymar, il va falloir vendre de nombreux joueurs", analyse pour l'AFP Placido Rodriguez Guerrero, professeur à l'université d'Oviedo (Asturies) et chercheur en économie du sport, qui chiffre à "au moins 200 millions d'euros" les rentrées nécessaires pour que le Barça reste dans les clous du fair-play financier.