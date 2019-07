Dimanche dernier, nous écrivions que Faïz Selemani était courtisé par des formations néerlandaises et allemandes qui avaient dépêché des scouts pour lui durant la préparation.Selon nos informations, un club de l'élite serait en train de faire le forcing pour signer l'ailier de 25 ans. Il s'agit des promus de Malines qui voient en Selemani un renfort de choix pour cette saison en Pro League. Par ailleurs, il nous revient que l'Union serait sur le point de se séparer de buteur français Youssouf Niakaté (25 buts et six assists la saison dernière). Selon nos informations, l'attaquant de 26 ans prendrait la route de l'Arabie Saoudite contre une coquette somme de 2M€.