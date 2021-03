G. Co.

Plus de 16 mois après avoir quitté le FC Nantes, en octobre 2019, Yassine El Ghanassy a retrouvé un club. Le Belgo-marocain a signé dans le club hongrois d'Ujpest FC.

El Ghanassy va tenter de se relancer dans ce club, détenu par le Belge Roderick Duchatelet, fils de l'ancien propriétaire du Standard Roland Duchatelet.

Après des débuts très prometteurs à Gand et un prêt en Premier League à West Bromwich, le joueur qui compte deux rencontres avec l'équipe nationale, s'est un peu perdu avec des passages à Heerenveen (Pays-Bas), Al Ain (Émirats Arabes Unis) et Stabaek (Norvège). Il s'était ensuite relancé à Ostende avant de connaitre une nouvelle période plus compliquée au FC Nantes.