L'information était attendue, elle est désormais officielle: Sergio Ramos débarque au PSG. Le club a annoncé la nouvelle dans un communiqué: "Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de Sergio Ramos. Le défenseur central espagnol a signé un contrat de deux ans et est lié au club jusqu’au 30 juin 2023"

En fin de contrat depuis jeudi dernier avec le Real Madrid, l'Espagnol de 35 ans met fin à une idylle de seize années avec les Merengue. Ramos a disputé 671 matchs avec la Casa Blanca, inscrivant 101 buts. Son palmarès comprend notamment quatre Ligues des Champions et cinq championnats d'Espagne.

Comme annoncé (par erreur) hier, il portera le numéro 4. En méforme à cause d'une saison pourrie par les blessures, celui qui totalise le nombre de sélection le plus important (175 cap) n'a pas participé au bel Euro de la Roja. "C'est un grand changement dans ma vie, un nouveau défi et un jour que je n'oublierai jamais. Je suis fier de faire partie de ce projet très ambitieux, d'intégrer une équipe avec de grands joueurs. C'est un club qui a déjà prouvé au plus haut niveau avec des fondations solides. Je veux continuer à grandir avec Paris et aider l'équipe à travailler pour gagner des titres."

Dans ce communiqué, le président des Franciliens, Nasser Al-Khelaïfi s'est montré très satisfait. "Paris accueille aujourd'hui l'un des plus grands joueurs de notre époque. Nous sommes heureux d'annoncer que Sergio Ramos nous rejoint. Sergio est un footballeur complet, l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire. C'est un compétiteur né, un leader et un grand professionnel. Sa grande expérience et ses ambitions sont en parfaites accord avec celles du club. Je suis fier de le voir sous le maillot du Paris Saint-Germain et je sais que nos supporters lui réserveront un accueil fantastique."

Avec ce transfert, le PSG frappe très fort. Il s'agit déjà de la troisième recrue d'envergure après les arrivées de Wijnaldum et Hakimi. Le prochain sur la liste? Cela devrait être le meilleur gardien de l'Euro Donnarumma. Une chose est certaine, le mercato est parti sur les chapeaux de roue pour le PSG.