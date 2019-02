Le marché des transferts est ouvert jusqu'au 28 février, en Chine, ce qui a permis ce transfert au-delà de la date limite dans la plupart des pays européens."Manchester United peut confirmer que Marouane Fellaini a quitté le club pour un transfert définitif. L'international belge est arrivé à Old Trafford en août 2013 en provenance d'Everton et a porté le maillot des Reds à 177 reprises en 5 saisons et demi. Il a marqué 22 buts et aidé le club à remporter quatre trophées: la FA Cup, le Community Shield, la League Cup et l'Europa League. Tout le monde à Manchester remercie Marouane pour ses services et lui souhaite le meilleur pour le futur, au Shandong Luneng Taishan FC (Chine)" a fait savoir le club sur son site officiel.Pour rappel, il avait coûté 32 millions d'euros aux Mancuniens, qui l'avaient acheté à la fin du mercato d'été 2013. Le club anglais va récupérer 12 millions dans la transaction, alors que le joueur était à 18 mois de la fin de son contrat.Accompagné de son frère Mansour, de Karim Mejjati et de Stijn Debaene, le joueur a donc pu conclure ce transfert très lucratif. Fellaini va devenir le deuxième Diable rouge le mieux payé (derrière Kevin De Bruyne): un salaire de 14,5 millions d'euros net par an l'attend dans l'Empire du milieu, soit plus que ce qu'y touchait Axel Witsel (dans un club moins bien classé). La question de son avenir en équipe nationale se posera certainement, lors du prochain rassemblement des Diables, en mars.