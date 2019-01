Le Monégasque est prêté chez le champion 2015-2016 tandis qu'Adrien Silva fait le chemin inverse. Les Foxes sont actuellement 11e de Premier League. Et les Belges sont au nombre de 17, en Premier League, désormais.L'avenir proche de Youri Tielemans était bouché, à Monaco, après le retour de Jardim au poste d'entraîneur. Ce dernier l'avait écarté du noyau A, en début de saison, avant d'être remplacé par Thierry Henry. Et les arrivées de Fabregas et Vainqueur ces derniers jours n'ont rien arrangé...

Formé à Anderlecht, Tielemans, 21 ans, avait débuté en équipe première en 2013. Le médian s'est rapidement imposé dans le onze de base des Mauve et Blanc. Il a quitté Anderlecht en 2017, quelques semaines après avoir décroché un deuxième titre de champion et avoir été désigné Footballeur Pro de l'année, pour Monaco en échange de 25 millions d'euros.

Tielemans a disputé 35 rencontres (toutes compétitions confondues) et inscrit 1 but lors de sa première saison en Principauté. Cette saison, son compteur indique 30 rencontres (dont 20 en Ligue 1) et 5 buts.