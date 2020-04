Chelsea a levé son option pour prolonger d'un an, jusqu'à juin 2021, le contrat de l'attaquant international français Olivier Giroud, a appris l'AFP samedi de source proche du dossier.

Le contrat de Giroud, 33 ans, le liait aux Blues jusqu'en juin 2020 avec une option d'une année supplémentaire. Il avait rejoint les Blues le 31 janvier 2018 après cinq saisons et demi à Arsenal.

Arrivé à Chelsea à l'hiver 2018, Le Français y a connu une longue traversée du désert qui l'a poussé à tenter de quitter le club, mais il est revenu en grâce lors des quatre derniers matchs en 2020 malgré la rude concurrence en attaque composée du Diable Rouge Michy Batshuayi et du jeune Anglais Tammy Abraham.

L'ancien buteur de Montpellier et d'Arsenal, troisième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, est toujours un prétendant sérieux à une place de titulaire avec les Bleus, à un peu plus d'un an de l'Euro.

Avec 38 buts en 95 sélections, il n'est devancé que par Michel Platini (41 buts) et Thierry Henry (51) dans le classement des meilleurs réalisateurs de l'histoire de l'équipe de France.