Imperturbable Mbappé. Alors que le Français est convoité par le Real Madrid, il a donné la meilleure des réponses. L'une de celles qui se donne sur le terrain. On attendait Messi, les Rémois ont finalement eu un feu d'artifice Mbappé. Avec un doublé, il a porté Paris pour obtenir une quatrième victoire en autant de journée. Surtout, l'attaquant a prouvé qu'il disposait d'un mental à toute épreuve.

"La Pulga" est montée à l'heure de jeu. L'Argentin a forcément été l'une des attractions de cette rencontre. Mais en zone mixte, les questions les plus récurrentes étaient tournées vers l'avenir de Kylian Mbappé. Comme un seul homme, Marco Verratti, Marquinhos et Mauricio Pochettino ont tous prié pour que le prodige de Bondy reste encore en Ligue 1.

Aux micros de Prime Video, le médian italien s'est exprimé en premier. "Bien sûr que je veux qu'il reste", s'est il exclamé. "On aime jouer avec les plus forts, ce soir il a montré qu'il était un grand attaquant. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on découvre Kylian. On le connait, on sait ce qu'il peut donner".

Marquinhos, le capitaine du PSG, ne veut pas ennuyer le joueur a propos de son avenir. Il en a surtout profité pour couvrir le de louanges. "Kylian a montré sa force mentale", a-t-il commencé. "Son avenir ? Comment savoir… On n'essaye même pas de lui demander, il a ses objectifs, nous on veut qu'il reste. Il a montré aujourd'hui son importance pour nous, avec sa personnalité, sa qualité. S'il reste, il va beaucoup nous aider cette saison. On espère qu'il va pouvoir, avec le club, régler cette question".

Comme l'ensemble de son groupe, Mauricio Pochettino espère également conserver son numéro 7. "L'industrie du foot est remplie de rumeurs. Notre président et notre directeur sportif sont très clairs, il est ici. Je suis très heureux de l'avoir, c'est l'un des meilleurs. C'est un cadeau pour nous de l'avoir".

Le Real Madrid s’impatiente

Avec l’offre de 180 millions déposée sur la table du PSG, le Real Madrid espère enfin obtenir gain de cause pour transférer Kylian Mbappé, excellent ce dimanche soir à Reims. Sans réponse positive des Parisiens, les Madrilènes perdent patience et la tendance n’est pas à l’optimisme. D’autant plus que Paris ne parvient pas à trouver un remplaçant à sa star. Le Borussia Dortmund ne veut en effet pas succomber au forcing du PSG pour attirer Erling Haaland. Il n’est pas transférable.

"Nous sommes un club de football et non une banque. Notre position est très claire et n’a pas changé", a souligné le directeur sportif Michael Zorc.

Les prochaines heures seront décisives. Le mercato se clôture ce mardi 31 août à minuit.