"J'ai tenté de revenir à plusieurs reprises et cette fois-ci, ça a marché". Dani Alves est un homme heureux. Le voilà de retour dans le club où il a écrit les plus belles pages de sa carrière, avec notamment 3 Ligues des Champions remportées (2009, 2011, 2015), et une place de choix dans le grand Barça de Guardiola.

"Presque cinq ans que j'ai travaillé comme un fou pour ce moment. Je ne savais pas que ce serait si long, je ne savais pas que ce serait si difficile, mais je savais au plus profond de mon coeur et de mon âme que ce jour viendrait", écrivait-il d'ailleurs sur Instagram quelques heures après l'officialisation de son retour.