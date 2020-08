En football, tout va souvent très vite. Un joueur peut jouer une saison dans un club et le quitter dès l'été suivant. Après deux saison pleines à la Ghelamco Arena, Jonathan David va ainsi quitter la Belgique et Gand pour poursuivre sa carrière du côté de Lille.



Mais avant de définitivement tourner la page Buffalo, le Canadien a tenu à remercier les Gantois sur les réseaux sociaux : "Dans le football, quand cela va bien pour toi, c'est facile de se laisser emporter. Mais il y a quelque chose que je ne veux jamais perdre de vue. Je veux prendre un moment pour remercier sincèrement tout le monde à Gand. le staff, mes équipiers et surtout les supporters" a déclaré le co-meilleur buteur de la défunte saison de Pro League.

"Vous m'avez donné une maison, dans tous les sens du terme. Un endroit où j'ai reçu de l'amour et du soutien, dans les bons comme les mauvais moments. Un endroit où j'ai pu m'exprimer et grandir. Je vous en suis profondément reconnaissant", a poursuivi l'attaquant avant de conclure son message, "Peu importe où je vais, Gand fera toujours partie de ma vie et j'en suis très fier. Merci."







Le nouveau transfuge des Dogues sera présenté ce jeudi à 12h30 au domaine de Luchin.