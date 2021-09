Au FC Barcelone, on se souviendra encore longtemps de ce 31 août 2021. Une folle journée au cours de laquelle le club a conclu plusieurs départs (Emerson, Ilaix Moriba, …), mais aussi la vente de Griezmann et l'arrivée de Luuk de Jong sur le buzzer. Selon Sport, le directeur du football Mateu Alemany et le secrétaire technique Ramon Planes sont sortis de cette journée complètement lessivés. "Nous n'avions encore jamais connu un dernier jour de mercato comme celui-là", racontent-ils.

Tout au long de la journée, le club s’est donné pour mission de trouver un point de chute à Antoine Griezmann.