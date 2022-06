Cela bouge du côté du matricule 1 ! Après avoir attiré la star Mark van Bommel sur le banc et le polémique Marc Overmars au poste de directeur sportif, le club anversois est sur le point de s'offrir l'international néerlandais Vincent Janssen selon Het Laatste Nieuws.

Avec un contrat estimé à 2,5 millions d'euros par an, l'attaquant deviendrait le plus gros contrat de notre championnat. Son arrivée est d'ailleurs imminente puisque le futur ex joueur de Monterrey a été aperçu au Bosuil où il s'engagera officiellement pour quatre saisons. Ancien meilleur buteur de la Eredivisie avant de rejoindre Tottenham contre 22 millions d'euros, le joueur de 28 ans a évolué du côté de Monterrey au Mexique ces trois dernières saisons.

Le même salaire pour Toby Alderweireld ?

L'Antwerp est prêt à tout pour rejouer la gagne en Pro League. Pour y parvenir, les coéquipiers de Ritchie De Laet ont besoin d'expérience et comptent bien rapatrier Toby Alderweireld, actuellement au Qatar. L'ancien défenseur de Tottenham semble d'ailleurs se rapprocher d'Anvers où un juteux contrat l'attend. Toujours selon nos confrères néerlandophones, il percevrait également 2,5 millions d'euros annuels. A titre comparatif, Simon Mignolet perçoit quelques centaines de milliers d'euros en moins du côté de la Venise du nord.

Avec ces dépenses, le club de Paul Gheysens semble être décidé à concurrencer fortement le Club Bruges et se détacher d'Anderlecht, Gand, Genk ou le Standard.