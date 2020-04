Pogba, Haaland, Ibrahimovic, Thuram, Balotelli, pépites néerlandaises... et même Luckassen ! Mino Raiola a plusieurs dossiers chauds à gérer.

Hier, Mino Raiola recevait une distinction assez étonnante et prestigieuse. Le magazine Voetbal International l'a désigné comme la personne la plus influente des Pays-Bas. Et ce devant le sélectionneur national Ronald Koeman et le légendaire Yohan Cruijf. "Cette première place me rend fier", a-t-il déclaré. "D'autant plus qu'il a fallu beaucoup de temps pour que le public et les gens me comprennent."

Si le monde extérieur a mis du temps à l'apprivoiser, selon lui, le milieu du foot le connaît sur le bout des doigts. Négociateur hors pair et dur en affaire, il sait également monter au créneau pour défendre ses poulains avec une communication plutôt offensive. L'an dernier, pour le Telegraph, l'Italo-Néerlandais déclarait à propos de son style atypique: "Personne ne me domine. Je m’en fous de qui vous êtes. Les seuls qui peuvent peut-être me dominer sont mes fils, et à cause de l’amour, je les laisse. Je suis un gars simple. Laissez-moi tranquille et je vous laisserai tranquille. Mais si vous me cherchez, je saurais vous répondre..."

Cet été encore, il devra utiliser ses différents talents pour trouver des portes de sortie intéressantes à ses joueurs qu'il considère "comme ses enfants". Malgré le coronavirus, qui a impacté la valeur marchande des joueurs ainsi que les revenus pour les clubs, l'été de Mino Raiola devrait être particulièrement chargé. Petit tour d'horizon de ses futurs dossiers estivaux...

Des joueurs confirmés...