La question brûle les lèvres des socios catalans et de la planète football: où jouera Lionel Messi la saison prochaine? Annoncé partant depuis la claque reçue par le Bayer en C1 (8-2, faut-il le rappeler), la Pulga devait s'entretenir avec Ronald Koeman qui a été intronisé coach ce mardi. Si le Batave espérait convaincre facilement son maître à jouer, il a dû déchanter ! Selon la radio RAC-1, l'Argentin aurait profité de cette entrevue pour se confier et expliquer qu'il songerait réellement à un départ.

Les problèmes internes entre la direction et les joueurs auraient eu raison de l'enthousiasme de Messi. Actuellement, le Barça garde la main dans ce dossier. Le contrat du sextuple Ballon d'Or court jusqu'en 2021. Il comporte également une clause qui s'élève à... 700 millions d'euros ! Aucun club n'est capable de mettre ce paquet d'argent sur la table. Un bras de fer est-il possible entre l'attaquant de 33 ans et le FCB? Cela ferait tache entre un joueur qui a tout gagné et a été le stratège de l'une des meilleures équipes de tous les temps et le club de son coeur où il a débarqué à l'âge de 13 ans.

Lors de sa présentation, Ronald Koeman n'avait pas caché que prolonger Lionel Messi était l'une de ses priorités absolues. Il est en passe de rater son premier pari. Et peut-être le plus important de son aventure catalane.

Koeman ne baisse pas les bras !

Selon Sport, cet échange n'est pas forcément négatif. Messi aurait bien aimé que Ronald Koeman prête une oreille attentive à ses desiderata. Pour le journal catalan, Koeman n'est pas représentatif de ce qui ne va pas au Barça. Le problème est clairement identifié pour Messi: la direction actuelle. Et tant qu'elle ne changera pas, les relations seront tendues entre Messi et le Barça. Sport affirme encore que d'autres réunions sont à prévoir pour freiner les ardeurs de départ de la Pulga. Le mercato devrait jouer un rôle crucial pour la star. Si le Barça venait à se séparer des inséparables comme Luis Suarez ou Jordi Alba voire Sergio Busquets, la décision de Lionel Messi serait encore plus facile.