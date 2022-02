Fin du suspense.Un mercato plutôt calme dans son ensemble malgré une dernière journée mouvementée.

Mais ce mois de janvier a tout de même réservé des arrivées intéressantes. Nous en avons profité pour dresser le top 5 des plus gros transferts du mercato.

1. Dusan Vlahovic : la Juventus casse sa tire-lire

C'était sans aucun doute la plus grosse attraction de ce marché hivernal. Auteur de 17 buts en 21 matches de Serie A, le Serbe entamait ce mois de janvier avec l'étiquette du joueur à acheter. Mais la Fiorentina ne comptait pas lâcher son attaquant de 22 ans pour n'importe quel prix.

Après des touches en Premier League, c'est finalement la Vieille Dame qui s'est donné les moyens d'engager le natif de Belgrade. Après un transfert estimé à 81,6 millions, il devient le quatrième joueur le plus cher du club après Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain et Matthijs de Ligt.

2. Newcastle vise le long terme avec Bruno Guimaraes

Ce n'est pas une surprise, les Magpies ont dépensé sans compter en ce premier mois de 2022. Le club anglais, désormais soutenu par des fonds saoudiens, vise un projet ambitieux à long terme. Mais avant de viser les sommets, l'ancien club de Philippe Albert doit se sauver de la relégation.

L'actuel 18e de Premier League s'est donc offert les services du jeune milieu défensif de 24 ans en ce tout dernier jour de mercato. Le Brésilien quitte l'OL après deux ans contre 42 millions d'euros et 8 millions en bonus. L'ancien de l'Athletico Paranaense a signé un bail jusqu'en 2026 avec son nouveau club.

3. Luis Diaz : du sang frais dans l'attaque des Reds

Décisif avec Porto cette saison, l'attaquant n'a pas laissé indifférent le coach de Liverpool, Jürgen Klopp. Le tacticien allemand a d'ailleurs une petite idée derrière la tête. L'international brésilien de 25 ans pourrait tout simplement devenir le successeur d'un Sadio Mané vieillissant et dont le contrat expire en juin 2023.

Ce n'est plus un hasard : le club portugais s'y connait en gros coups. Acheté pour 7 millions d'euros au club colombien de Junior en 2019, Luis Diaz fait entrer 45 millions d'euros dans les caisses de Porto, devenant ainsi le troisième plus gros transfert de ce marché hivernal.

4. Ferran Torres, à la rescousse du Barça

Arrivé en tout début de mercato, l'attaquant espagnol débarque dans un environnement sous haute tension. Reversé en Europa League, largué en championnat et orphelin de Leo Messi, le Barça n'est plus que l'ombre de lui-même.

Mais malgré un contexte économique plus que chaotique, Laporta a décidé de se donner les moyens pour satisfaire Xavi. Les Blaugranas ont donc dépensé 55 millions d'euros pour attirer l'Espagnol de Manchester City. Depuis son arrivée, le joueur de 21 ans a marqué un but et délivré un assist en trois rencontres. Des débuts encourageants pour le deuxième plus gros transfert de ce mercato.

5. Rodrigo Bentancur : Tottenham tient enfin son milieu ?

Que ça a bougé du côté des Spurs ce lundi ! Antonio Conté s'est séparé de Bryan Gil, Tanguy Ndombélé et Giovanni Lo Celso pour faire de la place à deux arrivées turinoises. Le premier ? Dejan Kuluzevski. Le tacticien italien s'est également offert les services de Rodrigo Bentancur. L'Uruguayen, grande promesse du football mondial après son arrivée à Turin en provenance de Boca Juniors en 2017 tentera de se relancer à Londres où il a signé un contrat jusqu'en 2026. Montant de l'opération ? Près de 25 millions d'euros.

Bonus : nouveau départ pour Christian Eriksen

On s'en souvient tous. Effondré sur la pelouse après un malaise face à la Finlande durant l'Euro, le Danois va enfin rechausser ses crampons. Après son départ de l'Inter et des entraînements à l'Ajax, le joueur de 29 ans défendra les couleurs de Brentford en Premier League.

Enfin, si Aubameyang ne figure pas dans ce classement c'est car, au moment où nous écrivons ces lignes, son transfert au Barça n'a toujours pas été officialisé.