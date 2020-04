Radja Nainggolan dévoile sa destination rêvée pour la saison prochaine © Belga Mercato N.Ch.

Prêté à Cagliari par l'Inter, le Ninja va devoir quitter la Sardaigne. Alors qu'il a quitté la Lombardie l'été dernier à cause d'un désaccord avec la direction de l'Inter, Radja Nainggolan doit déjà se trouver un nouveau point de chute. Bien qu'il apprécie Cagliari, une ville qui permet notamment à son épouse Claudia de lutter plus sereinement contre le cancer, le club ne pourra pas le conserver. Le président de Cagliari a déjà prévenu que "dans un monde post-coronavirus, nous ne pourrons même pas payer la moitié du salaire de Nainggolan".



Le Ninja va donc repasser par la case Milan, ne serait-ce que quelques jours, le temps de se trouver un nouveau point de chute, qu'il s'agisse d'un nouveau prêt ou d'une vente. Dans ce contexte compliqué, il n'a pas manqué de faire un appel du pied à un ancien club, durant un live Instagram: "Si les conditions sont réunies, pourquoi pas retourner à l'AS Roma. J'ai vécu de beaux moments à Rome, la vie y était très naturelle. Et rien ne vaut le derby romain", a-t-il précisé en mémoire de quelques confrontations entre la Lazio et "sa" Roma.



Lex-Diable rouge a précisé qu'il avait quitté Rome car "Quelqu'un a fait certaines choses dans mon dos, ce que je n'ai pas accepté". Mais il semble désormais prêt à passer l'éponge.