Auteur d'un très bon Euro avec l'Angleterre, Raheem Sterling connaît un début de saison délicat avec Manchester City. Titulaire seulement à quatre reprises, l'attaquant est souvent utilisé comme joker de luxe par Pep Guardiola chez les Citizens.

Ce temps de jeu plutôt maigre en club pourrait inciter Sterling a rapidement changer d'air : "S'il y a une opportunité d'aller voir ailleurs, je serais ouvert à un départ tout de suite", a-t-il affirmé au Business of Sport US Summit, dévoilant déjà ses préférences, "Je serais tenté par une aventure en France ou en Espagne. Je devrais apprendre une langue et j'aime bien les accents français et espagnols." Son avenir semble en tout cas se profiler en dehors d'Angleterre: "En tant que joueur anglais, tout ce que je connais, c'est la Premier League. J'ai toujours su que peut-être un jour, j'aimerais jouer à l'étranger et voir comment je relèverais ce défi."

Avec un contrat s'achevant en juin 2023, Manchester City pourrait se montrer ouvert aux négociations avec les autres clubs pour un départ et ainsi faire une belle plus value sur le joueur, acheté un peu plus de 63 millions d'euros à Liverpool.