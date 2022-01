Ces derniers mois, plusieurs formations européennes se sont intéressées à lui comme Lens et Dijon en France ou encore des formations du top 6 en Belgique. Aujourd’hui actif au Wydad Casablanca depuis l’été dernier et où il est sous contrat jusqu’en 2024, l’ancien rouche intéresse à nouveau des formations de Pro League au point qu’un retour est déjà évoqué pour le médian offensif auteur d’un but et un assist en neuf apparitions cette saison.

Formé en partie au Standard, Reda Jaadi a quitté la Belgique en 2018 après des passages au Standard, à Bruges, Malines et l’Antwerp direction la Roumanie et le Dinamo Bucarest. Mais c’est au Maroc, au FUS Rabat, qu’il a éclaté avec deux belles saisons (quatre buts et une dizaine d’assists).