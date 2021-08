Marca est formel: Kylian Mbappé va rester au PSG cette saison. "Avec la dernière offre du Real, il ne quittera pas le PSG", annoncent nos confrères espagnols. "Aujourd'hui pourrait être un jour clé dans l'avenir de Kylian. Il est clair qu'il restera à Paris à moins que le Real Madrid ne fasse une nouvelle offre qui fasse plier Al Khelaifi", ajoute le quotidien de la capitale espagnole. Une information qui va à l'encontre de ce que disait le journal L'Equipe de ce matin, qui évoquait une possible nouvelle offre à 200 millions, et dont nous vous parlions dans le journal du mercato.

Depuis les déclarations de Leonardo, rien n'a vraiment changé. Le PSG campe sur ses positions et veut 220 millions d'euros. De son côté, la Casa Blanca souhaite négocier et a mis une deuxième offre à 180 millions d'euros (170 + 10 de bonus, la première était de 160) sur la table. "Il est clair que dans ces conditions, il ne quittera pas la Ligue 1", justifie le quotidien.

Autre élément qui conforte nos confrères, l'attitude de Mbappé face à Reims. L'attaquant a brillamment répondu sur le terrain avec un doublé. En éteignant (presque) la première apparition de Lionel Messi sous ses nouvelles couleurs. Surtout, il a démontré toute sa joie lors de ses deux buts. Un comportement qui ne trompe pas.

Marca estime que le joueur est "calme" pour son avenir. "Il attend tranquillement la suite des événements. Comme il l'a montré hier (NDLR: dimanche à Reims), il est très calme. Quoi qu'il arrive, le joueur sera heureux. Mbappé a envie d'aller au Real. Mais s'il reste à Paris, il sera dans une équipe compétitive. Il est prêt à attendre une année de plus pour terminer son contrat et partir gratuitement. De son côté, le PSG est prêt à courir le risque. Car le plan initial était de le garder et de renouveler son contrat pendant la saison."

En France, on doute surtout des capacités financières du Real. Car cette transaction a un coût démesuré après toutes les pertes financières qu'ont subi les clubs à cause du Covid. "L'attaquant ne partira qu'aux conditions du PSG. Leonardo l'a déjà dit", explique Marca.

Ce qui signifie qu'à moins d'un retournement complet de la situation, Mbappé sera bel et bien associé à Messi et Neymar cette saison. Les Galactiques se trouveront donc dans la capitale française et non espagnole.