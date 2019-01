Le marché des transferts a fermé ses portes à minuit. Comme toujours, les dernières heures ont été mouvementées. Revivez notre live !





Le fil infos

- 00h55: Willy Semedo et Charleroi, c'est de l'histoire ancienne ! Le contrat du joueur a été rompu et il est libre de s'engager où il veut, quand il veut.





Les infos du matin

© D.R. - Le temps presse pour Anderlecht, il reste un peu moins de 24 heures aux Mauves pour finaliser l'arrivée d'un attaquant. Le piste du buteur argentin Facundo Ferreyra (Benfica) s'étant écroulée, les dirigeants bruxellois s'attardent sur un autre dossier : Eleke, le buteur de René Weiler ! Découvrez le ici.

- Toujours au Parc Astrid, le transfert de Yunus Akgün, évoqué hier, semblerait en bien mauvaise posture. Le deal entre le Galatasaray et les Mauves aurait capoté à cause de l'agent du jeune ailier turc de 18 ans. Celui-ci souhaitait une commission d'un million d'euros, impensable pour Anderlecht. Selon nos sources, Frank Arnesen était furieux.

- Dans le sens des départs, Dauda est sur le point de signer à Vitesse en prêt, malgré l'intérêt de Cadix et Innsbruck. Abazaj est proche d'un prêt à Saint-Trond.

- A Sclessin, le sort de Luyindama serait lié à celui de Maicon. On évoquait hier une offre du Galatasaray aux alentours de 9 millions pour arracher le défenseur congolais aux Liégeois. Le Boss aurait déjà un accord sur la base d'un contrat de 4 ans et demi avec le club turc. Le sort de Luyindama dépend d'un départ éventuel de Maicon, défenseur brésilien du club turc, annoncé en partance vers la Chine ou le Japon. En cas de transfert, le Standard compte sur Kosanovic et Bokadi pour le remplacer.

- Un autre Rouche en partance, Uche Agbo souhaite partir pour obtenir plus de temps de jeu. Le médian nigérian est convoité en Espagne, notamment par le Rayo Vallecano et Getafe. Les deux clubs de Liga tentent de le louer, sans option d'achat. Si aucun accord n'a été trouvé, Agbo ne devrait probablement pas être remplacé chez les Rouches.

- Charleroi a officialisé les arrivées de Ryota Morioka et Younes Delfi. Le milieu offensif japonais et le jeune attaquant iranien ont posé pour la traditionnelle photo avec Mehdi Bayat. Morioka est loué avec une option d'achat fixée à 1,5 million d'euros. Charleroi prendra en charge la totalité du salaire du joueur.

- Du départ à l'Excel. Yannis Mbombo quitte définitivement les Hurlus. L'attaquant rejoint officiellement l'OHL, en D1B. Mouscron est également sur la piste d'un gardien d'expérience, en cas de départ d'Olivier Werner. L'actu mercato des Hurlus ici.

- L'interdiction de transfert de l'AFC Tubize a été levée. Leur meilleur buteur Thomas Henry parti à Louvain, les Brabançons ont encore quelques heures devant eux pour se renforcer dans leur opération sauvetage en D1B. Tubize a déjà enregistré l'arrivée d'une promesse indonésienne. Découvrez la ici.

- Kingsley Madu va terminer la saison à Roulers. L'arrière latéral gauche de Zulte Waregem a été prêté pour six mois au club de D1B, a-t-on appris mercredi sur le site internet des Roulariens. Le contrat du Nigérian avec Zulte Waregem prend fin cet été.

© D.R. - Batshuayi : partira, partira pas ? Sur une voie de garage à Valence, la piste principale mène l'ancien Standardman à Everton. A une condition, Chelsea exige une offre estimée entre 40 et 45 millions pour le buteur des Diables. West Ham est également sur le coup. Plus d'infos ici.

- Tielemans est bel et bien attendu à Leicester aujourd'hui. Le milieu de terrain monégasque pourrait donc se relancer en Premier League ! Retrouvez les détails ici.

- Un nouvel coéquipier pour Eden Hazard ? Chelsea s'intéresse à Abdoulaye Doucouré, d'après SkySports. Maurizio Sarri, entraîneur des Blues, avait confirmé en conférence de presse qu'il espérait pouvoir signer un milieu de terrain cet hiver. Le milieu de terrain de Watford, convoité également par le PSG, n'est pourtant pas à vendre selon les dires du club anglais.

© D.R. - Auteur d'une très belle première partie de saison, Kenny Lala attise les convoitises. Sky Italia évoque un intérêt accru de la Lazio pour le défenseur latéral strasbourgeois. Difficile de croire toutefois que le club alsacien accepte de se séparer d'un de leur meilleur élément à quelques heures de la fin du mercato hivernal.



- Sauf surprise de dernière minute, le mercato de l'Inter Milan est bouclé, selon la presse italienne. Malgré leurs envies d'ailleurs, Ivan Perisic (ex-Roulers, Bruges) et Miranda devraient donc restés Nerazzurri. Coup dur pour Arsenal qui cravachait pour attirer le Croate à Londres.

© D.R. - Le prêt de Carlos Vinicius a été officialisé sur le Rocher. L'attaquant brésilien appartient à Naples et évoluait au Portugal, à Rio Ave. Georges-Kévin Nkoudou, ailier de Tottenham, devrait rejoindre Monaco sous forme de prêt dans la journée également. Le milieu de terrain monégasque, Youssef Ait-Benasser devrait quant à lui être prêté à Saint-Etienne.

- Une bombe en vue sur le marché des transferts ? Neymar blessé et indisponible pour deux mois et demi, le PSG pourrait émettre une offre pour arracher Willian de Chelsea, d'après un reporter de SkySports. Le PSG n'est pas encore rassasié avec l'arrivée de Leandro Paredes et continue de batailler avec Everton pour le transfert d'Idrissa Gueye.

© D.R. - La situation de Yannick Carrasco est toujours aussi incertaine, à quelques heures de la clôture du mercato. D'abord opposé à un départ, les dirigeants du Dalian Yifang ont infléchi leur position et sont prêts à laisser partir le Diable en cas de bonne offre sur la table. Arsenal et l'AC Milan sont toujours bien placés pour tenter d'accueillir l'Ixellois en prêt.



- Mitroglou arrive à Galatasaray. D'après l'ensemble de la presse française, le buteur grec va être cédé 18 mois au club turc, qui paiera l'intégralité de son salaire. L'attaquant de l'OM devrait passer sa visite médicale dans les prochaines heures. Le Gala a confirmé officiellement le début des négociations avec le club olympien.