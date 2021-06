Après la valse des entraîneurs, place au jeu de chaises musicales des joueurs? C'est ce que croit savoir le quotidien espagnol AS. Avec en ligne de mire un certain Cristiano Ronaldo. Depuis le retour d'Allegri sur le banc de la Vieille Dame, l'avenir de CR7 est incertain. En effet, le coach italien souhaiterait miser sur Paulo Dybala et Alvaro Morata pour mener son attaque.

Du coup, le PSG ne serait pas contre l'idée de récupérer le Portugais. Economiquement, cette arrivée a du sens selon nos confrères espagnols. Car Nike sponsorise le quintuple Ballon d'Or et est l'équipementier des Franciliens. De plus, il pourrait devenir la grande image de la marque pour la Coupe du monde au Qatar qui détient aussi le PSG. Grâce à cette transaction, Ronaldo obtiendrait des contrats commerciaux encore plus importants. Ce qui signifie qu'un transfert serait bénéfique pour les trois parties.

Il y a quelques jours, la Gazzetta dello Sport avait déjà annoncé que Jorge Mendes, son agent historique, était à la recherche de contacts potentiels. Le média italien avait affirmé que 25 à 30 millions d'euros suffiraient à faire venir celui dont le contrat expire en 2022. Mais la Juve serait également prête à négocier avec le PSG pour échanger un certain Mauro Icardi. Pour nos confrères, le légendaire attaquant portugais souhaiterait signer un gros contrat avant de terminer son incroyable carrière du côté du Sporting Portugal.

Autant dire qu'une association Neymar-Ronaldo-Mbappé ferait des ravages... pour autant que le Français reste à quai. Car pour AS, le meilleur buteur de Ligue 1 souhaiterait changer d'air. "Un départ de Mbappé vers le Real Madrid se rapproche de jour en jour" estime même le quotidien de la capitale espagnole.

Malgré 101 buts en 133 matchs sous les couleurs bianconero, CR7 n'a pas totalement convaincu dans la Botte. Surtout, à cause de son incapacité à ramener la C1 à Turin. Pourtant, il s'agit de l'un des derniers grands souhaits du joueur. Pour soulever la coupe aux Grandes oreilles, il estime qu'il a plus de chances de l'emporter à Paris qu'à la Juve.

Autre piste à suivre: celle menant à Manchester United. Effectivement, un échange avec Paul Pogba n'est pas à exclure selon AS. Une chose est certaine, ces transferts se régleront une fois l'Euro terminé. Mais la fenêtre des transferts s'annonce palpitante.