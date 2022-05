Cette fois, on se rapproche de la fin. Sky Germany est formel ce vendredi matin: Robert Lewandowski souhaite quitter le Bayern Munich. Souvent (très) bien informé sur le marché des transferts, le média semble catégorique. "L'attaquant polonais prolifique a déclaré au club qu'il était à la recherche d'un nouveau défi. L'aspect financier n'est pas considéré comme la cause de ne pas prolonger."

Le départ de Lewandowski serait donc uniquement motivé par un choix sportif. Sur les rangs depuis quelques mois, le FC Barcelone serait même en pôle pour recruter le Kaizer Polonais, affirme Sky Germany. "Lewandowski souhaiterait rejoindre le FC Barcelone cet été plutôt que d'attendre de devenir un agent libre."

Arrivé en 2014, RL9 a marqué 443 buts en 473 rencontres et offert 72 passes décisives pour le club allemand. Pour la cinquième saison consécutive, il devrait finir meilleur buteur de Bundesliga. Cette saison, il marche littéralement sur l'eau. C'est bien simple, il est décisif toutes les 70 minutes toutes compétitions confondues. Un monstre.

Cette information pourrait mettre le feu au Bayern Munich. Le mois dernier, Oliver Kahn, le directeur général du Bayern Munich, était très confiant aux micros d'Amazon Prime. "Nous serions stupides de vendre un joueur qui marque 30 à 40 buts par saison", avait-il déclaré. "Nous sommes et serons en pourparlers au sujet de son avenir dans les prochaines semaines. Il a un contrat jusqu'en juin 2023 et nous allons certainement l'avoir avec nous pour une autre saison".

Spécialiste du marché allemand pour la chaîne Sky, Marc Behrenbeck a estimé que le transfert était tout à fait possible. "En tant que journalistes, nous avons recherché beaucoup d'informations à ce sujet. Car nous savions qu'un transfert de Haaland vers le Bayern n'allait pas se faire." Du coup, le dossier Lewandowski est redevenu prioritaire pour les dirigeants bavarois. "Ce que nous savons: le Barça le veut et Lewandowski est ouvert pour Barcelone. Cela a toujours été un rêve pour lui de jouer en Espagne. Que ce soit au Real Madrid ou à Barcelone."

Vu que le Real dispose déjà de Benzema et a mis tapis pour Kylian Mbappé, le FC Barcelone est en pôle sur le dossier. Et les dirigeants ont déjà avancé leurs pions. "Il y a déjà eu des discussions. Xavi veut désespérément un attaquant de classe mondiale qui peut garantir 30 buts ou plus par saison. Un contrat de deux ou trois ans est en préparation avec un salaire d'environ 35 à 40 millions d'euros par an. Le Barça ne peut pas payer une grosse indemnité de transfert mais peu tout de même offrir un salaire confortable."

Des chiffres qui semblent tout de même un peu élevés. Surtout lorsque l'on sait qu'il touche approximativement 22 millions d'euros bruts par saison. Une autre partie de la presse évoque des chiffres moins étourdissants. Selon un journaliste polonais, il pourrait même baisser sensiblement son salaire pour venir en Catalogne. Mais pas de façon trop significative car l'attaquant sait qu'il risque de signer son dernier gros contrat dans sa carrière à 33 ans.

Après Haaland, le marché des attaquants est en tout cas bel et bien lancé. Même si Mbappé devrait être le prochain à annoncer sa décision, l'été s'annonce très chaud avec Lewandowski.