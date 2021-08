Un rêve devenu réalité. Dans quelques heures, le PSG accueillera une nouvelle recrue. Et non des moindres. Le sextuple Ballon d'Or, l'un des meilleurs de l'histoire du ballon rond si pas le meilleur. Lionel Messi a pris l'avion direction Paris après avoir accepté le contrat des Franciliens. Depuis l'annonce officielle de son divorce avec le FC Barcelone, le PSG a été la seule et réelle piste qui a été activée.

Avec l'ébullition médiatique qui a entouré son transfert, difficile de passer à côté. Certains joueurs de l'effectif de Pochettino avaient déjà réagi avant le choix définitif de l'Argentin. Forcément, son ami Neymar est l'un de ceux-là. Accompagnée de Thilo Kehrer, la star brésilienne avoue être excitée par cette arrivée. Dans une interview pour Sky Sports Allemagne, le défenseur demande à Ney si son ancien coéquipier va rejoindre la capitale française. "Seul Dieu le sait. Mais ce serait bien non?", répond-il en éclatant de rire. "Oui, pour nous, c’est très bien s’il vient. J'espère aussi" avoue l'Allemand.

Donnarumma aussi a réagi à ce futur transfert qui fait frémir la planète football. Sur Sky Italia, on lui a demandé de commenter cette future arrivée. Le gardien, fraîchement débarqué après sa victoire à l'Euro et son titre de meilleur joueur de la compétition, n'a pu cacher son enthousiasme. "Je suis heureux s'il arrive à Paris. C'est le plus fort du monde. Je suis ému et content à l'idée de l'avoir dans l'équipe".

Forcément, il n'y pas qu'à Paris où ce nouveau transfert électrise, toute la France est concernée. Jean-Michel Aulas a également commenté l'un des plus gros coups parisiens depuis l'arrivée des Qataris. "Si cela se confirme, ce sera fantastique pour nous tous. Pour les droits télé et la valorisation générale marketing de la Ligue 1, ce serait un plus indéniable" a-t-il sobrement confié.

Pour suivre l'arrivée de Lionel Messi au FC Barcelone, suivez donc notre live en direct !