Silvio Proto à la Lazio Rome, c'est désormais de l'histoire ancienne. En effet, si le portier belge avait un contrat qui courait normalement jusqu'en juin prochain, celui-ci a été résilié. L'information a été confirmée sur le site officiel du club italien.

Cela fait plus d'un an que Silvio Proto n'avait plus défendu les cages romaines: c'était le 14 janvier 2020 en Coppa Italia.

L'ancien capitaine anderlechtois va-t-il se laisser tenter par une ultime aventure? A 37 ans et blessé à la main, il est tout aussi possible qu'il raccroche définitivement. Affaire à suivre...