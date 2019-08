Anderlecht a frappé fort en parvenant à faire revenir les Diables rouges Kompany et Chadli de l’étranger, le Club Bruges a fait la même chose avec Mignolet et même Gand a épaté ses supporters en faisant signer Depoitre.

L’Antwerp avait le même scénario en tête avec Steven Defour de Burnley. Mais en ce moment, le transfert n’est pas réalisable. Defour (31 ans), qui vient à peine de reprendre les entraînements individuels après un problème au mollet, préfère rester en Angleterre, où il n’a plus qu’un an de contrat. L’Antwerp (avec les anciens Standardmen d’Onofrio, Bölöni, Mbokani et Bolat) aurait voulu faire un gros effort, mais a compris que ce serait très compliqué de lui offrir un contrat anglais. Defour, qui n’est plus disponible pour l’équipe nationale, risque d’avoir du mal à récupérer sa place de titulaire à Burnley, vu que son club loue Danny Drinkwater de Burnley.