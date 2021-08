Ce serait peut-être la plus belle des manières pour "boucler la boucle". L'un, génie au talent naturel et identifié au Barça. L'autre, une machine de travail, identifié au Real. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, pourront-ils un jour porter le même maillot ? Ce rêve paraissait, il y a quelques mois seulement, totalement improbable. Mais le PSG a montré que rien ne lui était impossible...

Après avoir bouclé l'arrivée de Messi pour le "transfert du siècle", les Parisiens seraient prêts à frapper un nouveau (gros) coup. La célèbre émission espagnole "El Chiringuito" annonce sur Twitter qu'ils lanceront une "bombe' ce lundi soir aux alentours de minuit.

Vont-ils annoncer que le Portugais, qui désirerait quitter la Juventus, viendrait remplacer un Kylian Mbappé, en partance vers le Real ?

Patience....