Pendant que l’AS Monaco s’inclinait aux tirs au but à Guingamp en demi-finale de Coupe de la Ligue après avoir mené de deux buts jusqu’à la mi-temps en jouant les trois quarts du match à dix après l’exclusion de William Vainqueur pour sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs, Youri Tielemans était loin de la Bretagne.



L’avenir, à court terme, du Diable s’écrit en Angleterre. Et plus précisément du côté de Leicester. Si plusieurs formations anglaises comme Tottenham, Arsenal ou West Ham ont, sans transmettre d’offre, marqué leur intérêt pour le milieu une fois sa mise sur le marché acquise, les Foxes vont accueillir le milieu jusqu’en fin de saison. L’opération prend les contours non pas d’un échange avec Adrien Silva mais sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Ce qui prouve que Monaco continue à croire en un joueur sur lequel 25 millions d’euros ont été investis et qui passera sa visite médicale ce mercredi.