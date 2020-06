Une mauvaise nouvelle pour Michy Batshuayi...









L'attaquant Timo Werner va quitter le RB Leipzig pour continuer sa carrière à Chelsea. L'international allemand rejoindra le club londonien en juillet, une fois la saison allemande terminée et les tests médicaux passés. Les deux formations l'ont annoncé jeudi.Werner, 24 ans, évoluait au RB Leipzig depuis 2016 et était encore sous contrat dans le club allemand jusqu'en juin 2023. Avec un montant estimé à 53 millions d'euros, c'est le deuxième transfert sortant le plus cher de Leipzig après le départ de Naby Keita à Liverpool pour 60 millions d'euros.Cette saison, Werner s'est affirmé un peu plus comme un des meilleurs attaquants d'Europe. En 43 matches toutes compétitions confondues, il a marqué 32 buts et distillé 13 assists. International allemand depuis mars 2017, il compte 11 buts en 29 apparitions pour la Mannschaft. "Je suis ravi de signer à Chelsea", a déclaré celui qui constitue un nouveau concurrent de poids pour Michy Batshuayi.Formé à Stuttgart où il est passé professionnel en 2013, Werner a déjà joué 220 matches de Bundesliga, pour 89 buts et 42 passes décisives.