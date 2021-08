1. Lionel Messi (PSG)

Au PSG, le capitaine de l'Albiceleste touchera 40 millions d'euros net par an. Si l'on rajoute les revenus extra-sportifs, le désormais ancien capitaine du Barça reste en tête du classement des joueurs les mieux payés du monde.

2. Cristiano Ronaldo (Juventus)





Le Portugais est tout de même désireux de quitter la Juventus mais l'arrivée de Messi au PSG a bloqué son éventuelle arrivée en Ligue 1 . CR7 touche quant à lui un peu moins de 58 millions d'euros par an à la Juventus, mais il s'agit d'un salaire brut. Aux dernières nouvelles, le Portugais gagnait plus que l'Argentin en termes de revenus extra-sportifs, ce qui pourrait toutefois changer avec l'énorme buzz de l'arrivée de Messi à Paris. Il est possible que l'écart entre les deux monstres sacrés du football mondial se réduise mais seuls leurs comptables respectifs sont en mesure d'établir un classement précis des revenus nets des deux joueurs.Le Portugais est tout de même désireux de quitter la Juventus

3. Neymar (PSG)

Le Brésilien était le joueur parisien le mieux payé du noyau, mais c'était sans compter sur l'arrivée de son ami. Le numéro 10 parisien touche 35 millions par an dans la capitale française, soit cinq de moins que son futur coéquipier.

4. Kylian Mbappé (PSG)

Sur les quatre joueurs les mieux payés de la planète, on retrouve trois Parisiens. Kylian Mbappé perçoit 33 millions par an, revenus extra-sportifs inclus. Le Français n'a plus qu'un an de contrat à Paris et les dirigeants veulent à tout prix prolonger leur attaquant. Reste désormais à voir s'ils sont en mesure de lui proposer un salaire plus onéreux malgré l'arrivée de Messi.

5. Mohamed Salah (Liverpool)

Premier joueur de Premier League dans ce classement, l’Egyptien de 29 ans perçoit 31 millions d'euros du côté de Liverpool, revenus extra-sportifs inclus.

6. Paul Pogba (Manchester United)

Encore un joueur qui aurait pu rejoindre le PSG cet été. Le médian français gagne 29,3 millions par an à Manchester (tout compris) mais ne serait pas contre un changement d'air. Paris en avait fait une priorité mais le dossier Messi a pris le dessus.

7. Andrés Iniesta (Vissel Kobe)

Il s'agit probablement de la surprise de ce top 10. Parti boucler sa carrière au Japon, du côté du Vissel Kobe, la légende du Barça perçoit 28 millions par an (dont 25 millions de salaire) dans le club de Thomas Vermaelen.

8. Robert Lewandowski (Bayern Munich)

L'attaquant du Bayern partage en réalité la septième place avec Iniesta. Le Polonais touche 22,3 millions de revenus sportifs et 5,8 extra-sportifs. Soit 28,1 au total.

Comparer les salaires de footballeurs est un exercice très périlleux. Entre salaires, primes et contrats de sponsoring, mais aussi revenus bruts et nets, il y a souvent un monde de différence et on se retrouve à comparer des pommes et des poires. Voici toutefois ce qui est probablement le top 8 des joueurs les mieux payés de la planète: