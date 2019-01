Depuis de nombreux mois, les négociations étaient au point mort entre le Diable rouge et la direction des Spurs sur une possible prolongation. Dès lors, Alderweireld a fait l'objet de convoitises de nombreux clubs, l'été dernier déjà, alors qu'il semblait proche de Manchester United. Le transfert a vraisemblablement été bloqué par la gourmandise de Tottenham, qui réclamait 60 millions d'euros ou d'inclure un échange avec Anthony Martial dans l'opération.



Seulement, quelques mois plus tard, les Spurs se retrouvent menacés de se résoudre à laisser partir le solide numéro 4 gratuitement lors du mercato estival s'ils ne trouvent pas un accord pour une prolongation. Cela semblant désormais impossible, il restait une solution pour sauver ce qui pouvait l'être: lever l'option pour une année de contrat supplémentaire, assortie d'une clause libératoire estimée à environ 28 millions d'euros, valable jusqu'en aot de cette année. Tottenham ne devrait donc pas laisser passer sa (dernière) chance de valoriser le départ du comparse de Jan Vertonghen.



La somme représente moins de la moitié du montant demandé il y a six mois et devrait attirer des candidats. Cet clause pourrait notamment profiter au PSG, intéressé par le profil du défenseur central. Pour faciliter la transaction, certains évoquent même un échange possible avec un certain... Thomas Meunier.