Mbappé au Real Madrid, le coup du siècle? Jamais un joueur de cette envergure en pleine force de l'âge n’avait rejoint un autre club gratuitement. Et pourtant, tout serait déjà ficelé selon le sérieux journal allemand Bild. En effet, nos confrères pensent savoir que tout est déjà bouclé à la Casa Blanca. Le joueur arriverait donc cet été avec un salaire avoisinant les 50 millions d'euros par an ! Ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé au monde.

Depuis le 1er janvier, le Français de 22 ans a l'occasion de signer où il veut. Cet été, il avait déjà publiquement annoncé qu'il était favorable à un départ et que Madrid était sa seule et unique option. Finalement, le PSG n'a pas cédé. Et le joueur est resté. Mais les ambitions de la fusée de Bondy sont restées les mêmes: il veut signer au Real et s'emparer du numéro 7 d'un certain Eden Hazard.

Dans la capitale espagnole, on refuse de croire à la défaite. CNews estime que les Parisiens "ne désespèrent pas de prolonger l’ancien monégasque et lui auraient transmis une nouvelle offre de contrat. Mais il pourrait être trop tard. Mbappé se serait déjà entendu avec le club présidé par Florentino Pérez, même si aucune annonce ne va être faite avant le 8e de finale de Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid (15 février, 9 mars)", ont-ils déclaré.

Effectivement, les retrouvailles entre les Franciliens et les Merengues risquent de sentir le soufre. Le PSG prendra-t-il sa revanche sur le terrain après avoir plus que probablement perdu en coulisses? Début de réponse dans deux semaines !