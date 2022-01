Sur le terrain, la rivalité entre le FC Barcelone et le Real Madrid a largement penché vers les Merengue cette saison. Effectivement, les joueurs de la capitale disposent d'un bon matelas d'avance de 15 points sur les Catalans en Liga (avec un match de plus). Mais en coulisses, une autre bagarre fait rage.

Et au centre des débats: la pépite Erling Haaland. Ce mercredi matin, le joueur fait la Une des journaux ibériques. Afin de ne pas pourrir la saison du club de la Ruhr, Dortmund a demandé à son joueur de choisir sa prochaine destination avant la fin janvier. Ce qui a précipité les discussions entre les différentes parties.

Des tensions palpables

Qui remportera le précieux sésame? Une lutte acharnée s'annonce entre les deux cadors espagnols. "Nous sommes de retour", expliquait Joan Laporta après la signature de Ferran Torres il y a quelques jours.

Marca évoque ce mercredi "une guerre ouverte". Car pour Laporta, voir Haaland finir à la Casa Blanca serait un gros coup au moral. "Le président du Barça fait des cauchemars d'une association Mbappé Vinicius et Haaland", explique le quotidien. "Il sait que ce serait un coup presque fatal. Il l'a donc fait savoir à tout le monde autour de lui. Et son objectif est clair: "Il faut vendre, même des joueurs importants, pour recruter".

Difficile de donner tort à nos confrères. Avec le Français (23 ans) et le Norvégien (21 ans), plus le Brésilien (21 ans) et l'inusable Karim Benzema (34 ans), le Real serait armé pour marcher sur la Liga durant de longues années. Une perspective impensable pour Laporta.

Pour éviter ce transfert chez son rival, Joan Laporta tenterait de d'abord convaincre son agent Mino Raiola. Un "pacte" aurait été conclu selon Deportes Cuatro: si les Culés parviennent à réunir les fonds nécessaires, le sulfureux intermédiaire aurait promis que l'attaquant signerait au Barça. Il essayerait déjà de convaincre son poulain selon Deportes Cuatro.

La question centrale reste de savoir si Joan Laporta parviendra à trouver l'argent. Car cela ne devrait pas être un problème pour le plus discret Pérez. Le président du Real s'apprête à perdre trois gros salaires avec les départs de Marcelo, Isco et Gareth Bale l'été prochain. De quoi laisser le champ libre à des émoluments comme Mbappé et Haaland.

Il y a quelques mois, Javier Tebas, le président de la Liga, a avoué que les Merengue avaient plus d'une longueur d'avance sur le FCB. "Signer Haaland cet été sera très compliqué pour Barcelone", avait-il commencé. "En revanche, le Real Madrid, avec la bonne gestion qui a été faite ces dernières années, peut se permettre de recruter Mbappé et Haaland."

La bataille s'annonce donc âpre entre les deux clubs.